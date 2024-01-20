Китай стал мировым дилером американского СПГ

Энергетические компании из Китая, в том числе государственные, покупают так много американского СПГ на годы вперед, что эксперты ломают голову, где возможно сохранить такое количество сырья и какой рост у такой ненасытной экономики.
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