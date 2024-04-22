«Спартак» поздравил Карреру с 60-летием. Итальянец выиграл с красно-белыми РПЛ-2016/17

Сегодня экс-тренеру красно-белых исполнилось 60 лет. «Массимо Каррере – 60! Поздравляем с юбилеем бывшего тренера «Спартака», выигравшего с командой чемпионат России-2016/17», – говорится в сообщении клуба.
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