Школьники Ямала смогут присоединиться к всероссийской акции «Сила единства»

Юных жителей Ямала пригласили поучаствовать во всероссийской онлайн-акции «Сила единства». Флешмоб посвящен Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с РФ, который отмечается 30 сентября, сообщили в telegram-канале департамента образования Салехарда.
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