Газовая сказка, как Россия качает, а Запад сосёт лапу

Производство газа в России бьёт рекорды, а эксперты строят оптимистичные прогнозы. Газовые реки, сжиженные берега Россия увеличила добычу природного газа в первом квартале 2024 года на впечатляющие 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.