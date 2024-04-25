Газовая сказка, как Россия качает, а Запад сосёт лапу

Производство газа в России бьёт рекорды, а эксперты строят оптимистичные прогнозы. Газовые реки, сжиженные берега Россия увеличила добычу природного газа в первом квартале 2024 года на впечатляющие 10,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
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