Захарова: генерал Кириллов системно разоблачал преступления англосаксов

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, погибший утром при взрыве в Москве, много лет системно разоблачал преступления англосаксов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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