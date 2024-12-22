Прогноз погоды в Крыму на 22 декабря ☔️ В Симферополе +9 и небольшой дождь В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +8 и дождь В Черноморском +12 и небольшой дождь В Джанкое +6 и дождь В Ялте +10 и небольшой дождь В Алуште +10 и небольшой дождь В Керчи +9 и дождь В Армянске +6 и небольшой дождь В Красноперекопске +6 и небольшой дождь В Бахчисарае +9 и небольшой дождь В Феодосии +10 и дождь В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.