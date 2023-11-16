В Россию из Албании экстрадировали сурового криминального авторитета. Чем знаменит "Вася Бандит"

Вор в законе Игорь Кокунов сбежал из-под домашнего ареста в Подмосковье в ходе следствия.Стало известно о том, что суд албанского города Скадар согласился с экстрадицией в Россию криминального авторитета Игоря Кокунова по кличке "Вася Бандит", который сбежал из страны, нарушив меру пресечения в виде домашнего ареста в феврале прошлого года.