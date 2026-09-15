Критика курорта Анапа перед бархатным сезоном 2026 года

Основной проблемой на Пионерском проспекте стало экстремальное цветение морской воды. Вместо привычного моря туристов встретила густая зеленая жижа и плотный слой водорослей (камки) с характерным зловонным запахом, ощущавшимся еще на подходе к пляжу.
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