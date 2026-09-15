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Регионы России

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Критика курорта Анапа перед бархатным сезоном 2026 года

Критика курорта Анапа перед бархатным сезоном 2026 года

Основной проблемой на Пионерском проспекте стало экстремальное цветение морской воды. Вместо привычного моря туристов встретила густая зеленая жижа и плотный слой водорослей (камки) с характерным зловонным запахом, ощущавшимся еще на подходе к пляжу.

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