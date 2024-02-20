Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным Дагестанской геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло около девяти часов утра в Агульском районе.
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