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Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Дагестане

В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 4,6. Об этом сообщает региональное управление МЧС. По данным Дагестанской геофизической службы РАН, сейсмособытие произошло около девяти часов утра в Агульском районе.

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