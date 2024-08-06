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Курорт Увильды ждет нацистов на реабилитацию?

Курорт Увильды ждет нацистов на реабилитацию?

  И практически сразу бросились в глаза фотографии украинских военных, проходящих реабилитацию, но почему-то размещенных на сайте санатория "УВИЛЬДЫ".

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Комментарии
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МАРИНА
С Увильдами уже было такое. Лечили боевиков из Чечни где-то в 97 году. Сама там была. Видела. К ним боялись подходить и в разговор не выступали, если обращались. Правда объясняли обменом на наших ребят из Челябинска. Тогда он ещё вроде был государственный, сейчас там ребята из Екат-бурга владеют.
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12 час.
Владимир Петросов
Хорошо, если этот баннер разместили по тупости (ещё смешнее по невнимательности). Но мог быть и скрытый умысел, направленный на разложение общества. В любом случае, сволочи те кто установил, те кто не проверил, те кто просто наплевал на такое хамство. Это не городские власти, а собранные в стаю дворняжки.
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6 час.
Александр Третьяк
До тех пор пока не будут за такие &quot; ошибки&quot; давать реальный срок ситуация не изменится.
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2 час.

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