Курорт Увильды ждет нацистов на реабилитацию?

МАРИНА С Увильдами уже было такое. Лечили боевиков из Чечни где-то в 97 году. Сама там была. Видела. К ним боялись подходить и в разговор не выступали, если обращались. Правда объясняли обменом на наших ребят из Челябинска. Тогда он ещё вроде был государственный, сейчас там ребята из Екат-бурга владеют.

Владимир Петросов Хорошо, если этот баннер разместили по тупости (ещё смешнее по невнимательности). Но мог быть и скрытый умысел, направленный на разложение общества. В любом случае, сволочи те кто установил, те кто не проверил, те кто просто наплевал на такое хамство. Это не городские власти, а собранные в стаю дворняжки.