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Мировое обозрение

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Арендатор сжёг, а отвечать вам: Разоблачён опасный миф о «лёгком» бизнесе на кладовках

Арендатор сжёг, а отвечать вам: Разоблачён опасный миф о «лёгком» бизнесе на кладовках

Покупка кладовки под сдачу в аренду подаётся как простой вход в арендный бизнес: затраты невелики, а жильцы рядом всегда ищут свободное место под вещи.

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