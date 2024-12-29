Продажи Stardew Valley достигли 41 миллиона копий на всех платформах Широко признан...

Продажи Stardew Valley достигли 41 миллиона копий на всех платформахШироко признанная одной из величайших инди-игр всех времен, Stardew Valley сумела покорить сердца многих своим простым, но удовлетворяющим геймплеем, очаровательными персонажами и уютной атмосферой.
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