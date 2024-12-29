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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Продажи Stardew Valley достигли 41 миллиона копий на всех платформах Широко признан...

Продажи Stardew Valley достигли 41 миллиона копий на всех платформах Широко признан...

Продажи Stardew Valley достигли 41 миллиона копий на всех платформахШироко признанная одной из величайших инди-игр всех времен, Stardew Valley сумела покорить сердца многих своим простым, но удовлетворяющим геймплеем, очаровательными персонажами и уютной атмосферой.

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