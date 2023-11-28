Эксперт: Правительство Молдовы сталкивается с большими проблемами в плане бюджетных поступлений, особенно от НДС

Эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) "Viitorul" Вячеслав Ионицэ утверждает, что в этом году правительство Молдовы сталкивается с большими проблемами в плане бюджетных поступлений, особенно от НДС.
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