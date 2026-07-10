В подмосковном Зарайске 19 человек отравились в кафе

В подмосковном Зарайске 9 и 10 июля 19 человек обратились в больницу с признаками отравления. Установлено, что 16 из них принимали в пищу еду из одного кафе, среди пострадавших семеро несовершеннолетних, сообщило региональное управление СК в канале «Макс» 10 июля.