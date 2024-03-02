Русские у ворот Риги и Таллина: Сувалкский сценарий за 60 часов

2 дня назад 589 прочитали НАТО готовится к войне с Россией. При чем не только на украинском фронте — предельно накалена ситуация на западных границах Союзного государства.
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