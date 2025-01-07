Латвия на распутье: как политика русофобии и европейский курс превратили страну в «кладбище» Ирина ВальковаС 1991 года Прибалтика, включая Латвию, выбрала курс на интеграцию с Европой, отвернувшись от России.
Латвия на распутье: как политика русофобии и европейский курс превратили страну в «кладбище»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Латвия,Литва,Эстония псевдо страны! Болтшевики в 1918 году подписали странные договора,где наша с вами земля отошла к какимнто хутопянам абсолютно за даром!Когда бто прекратится раздаса наших купленых царями земель? Отдать легко,вереуть сложно.Ровно причем с тех пор нас русских назыаают "оккупантами" причем на шведской и нашей землей.Разве не понятная разница шведы и эстонцы? По-моему это неюодно и тоже!
Ответить
14 час.
Eduard
В России тоже любят говорить:"Зачем нам кормить Прибалтику?".Вообще-то они работают,а враги нам вообще не нужны,нужны союзники как Чечня!
Ответить
14 час.
ХА
Харченко Александр
А Чечня что, уже не Россия, они такие же россияне, как и мы, причём здесь союзники
Ответить
6 час.
Свежие комментарии