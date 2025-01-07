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Латвия на распутье: как политика русофобии и европейский курс превратили страну в «кладбище»

Латвия на распутье: как политика русофобии и европейский курс превратили страну в «кладбище»

Латвия на распутье: как политика русофобии и европейский курс превратили страну в «кладбище» Ирина ВальковаС 1991 года Прибалтика, включая Латвию, выбрала курс на интеграцию с Европой, отвернувшись от России.

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Комментарии
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Eduard
Латвия,Литва,Эстония псевдо страны! Болтшевики в 1918 году подписали странные договора,где наша с вами земля отошла к какимнто хутопянам абсолютно за даром!Когда бто прекратится раздаса наших купленых царями земель? Отдать легко,вереуть сложно.Ровно причем с тех пор нас русских назыаают &quot;оккупантами&quot; причем на шведской и нашей землей.Разве не понятная разница шведы и эстонцы? По-моему это неюодно и тоже!
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14 час.
Eduard
В России тоже любят говорить:&quot;Зачем нам кормить Прибалтику?&quot;.Вообще-то они работают,а враги нам вообще не нужны,нужны союзники как Чечня!
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14 час.
ХА
Харченко Александр
А Чечня что, уже не Россия, они такие же россияне, как и мы, причём здесь союзники
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6 час.

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