Латвия на распутье: как политика русофобии и европейский курс превратили страну в «кладбище»

Eduard

Латвия,Литва,Эстония псевдо страны! Болтшевики в 1918 году подписали странные договора,где наша с вами земля отошла к какимнто хутопянам абсолютно за даром!Когда бто прекратится раздаса наших купленых царями земель? Отдать легко,вереуть сложно.Ровно причем с тех пор нас русских назыаают "оккупантами" причем на шведской и нашей землей.Разве не понятная разница шведы и эстонцы? По-моему это неюодно и тоже!