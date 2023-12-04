Бесплатные стили скинов Lego Fortnite для всех нарядов

Epic Games предоставляет всем игрокам Fortnite стили скинов Lego для уже имеющихся у них нарядов. Вчера во время живого мероприятия Big Bang компания Epic Games предоставила игрокам возможность опробовать три новых режима, которые будут выпущены с запуском главы 5 сезона 1: «Подземка».