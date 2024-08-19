Китайские блогеры возмущены низкими оценками Black Myth: Wukong от западных СМИ Кит...

Китайские блогеры возмущены низкими оценками Black Myth: Wukong от западных СМИКитайский ролевой экшен Black Myth: Wukong от студии Game Science уже получил финальный вердикт от мировых критиков и профессиональной игровой прессы.
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