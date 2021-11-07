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Владимирские спортсмены завоевали призовые места на Открытом Первенстве и Чемпионате ДОСААФ России по рукопашному бою в городе Иваново

Владимирские спортсмены завоевали призовые места на Открытом Первенстве и Чемпионате ДОСААФ России по рукопашному бою в городе Иваново

Владимирская команда в Первенстве заняла третье место, а в Чемпионате второе. Первое завоевали костромичи, на третьей ступени пьедестала команда из Иваново.

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