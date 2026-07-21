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Мировые Новости

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Как квартира теряет ликвидность: ошибки, которые стоят инвесторам денег

Как квартира теряет ликвидность: ошибки, которые стоят инвесторам денег

Инвесторы считают жилую недвижимость тихой гаванью: в долгосрочной перспективе стоимость жилья растёт вместе с инфляцией или опережает её, позволяя сохранить и увеличить реальную покупательную способность капитала.

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