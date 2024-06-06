К жительнице Приморье наведалась в гости тигрица с котенком

Жительница приморского села Бамбурово рассказала о том, что к ней в гости наведывалась тигрица. Предположительно, эта же хищница ранее утащила собаку прямо с подворья, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал gorod_vl.
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