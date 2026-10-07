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Газета.ру

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Депутаты СДПГ провели марш в Берлине из-за избрания члена "АдГ" спикером ландтага

Депутаты СДПГ провели марш в Берлине из-за избрания члена "АдГ" спикером ландтага

Члены парламентской фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели протестный марш в Берлине после того, как председателем земельного парламента Саксонии-Анхальт был избран член «Альтернативы для Германии» («АдГ») Тобиас Рауш.

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