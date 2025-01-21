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Царьград

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Дроны ВСУ совершили налёт на Воронежскую область. На нефтебазе начался пожар

Дроны ВСУ совершили налёт на Воронежскую область. На нефтебазе начался пожар

По предварительным данным, пострадавших нетАтака дронов ВСУ была отражена силами ПВО в ночь на 21 января в Воронежской области.

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