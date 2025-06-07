В московском ТЦ «Горбушкин двор» накрыли цех, где члены ОПГ собирали оружие Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» курировала подпольный цех по переделке и сборке огнестрельного оружия для последующей нелегальной продажи, сообщается в материалах уголовного дела, изученных ТАСС.