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В московском ТЦ «Горбушкин двор» накрыли цех, где члены ОПГ собирали оружие

В московском ТЦ «Горбушкин двор» накрыли цех, где члены ОПГ собирали оружие

В московском ТЦ «Горбушкин двор» накрыли цех, где члены ОПГ собирали оружие Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Kirill Chernorubashkin В Москве сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность организованной преступной группы, которая в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» курировала подпольный цех по переделке и сборке огнестрельного оружия для последующей нелегальной продажи, сообщается в материалах уголовного дела, изученных ТАСС.

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Людмила Абрамова
ужас..если на Садоводе капнуть еще и не то не бось найдется
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