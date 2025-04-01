Эксперт оценил вероятность высылки в Россию лидера секты «Ашрам Шамбалы»

Арестованного в Аргентине основателя запрещенной в России секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, которого обвиняют в торговле людьми, могут лишить свободы на 15 лет, сказал «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Альберт Халеян.