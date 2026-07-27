Модернизированная для борьбы с дронами «Арена-М» против дрона не сработала Совсем недавно украинские телеграм-каналы и другие средства массовой информации ра.
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Модернизированная для борьбы с дронами «Арена-М» против дрона не сработала Совсем недавно украинские телеграм-каналы и другие средства массовой информации ра.
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