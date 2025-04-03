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Царьград

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Общественная палата предлагает усилить контроль за владельческими животными

Общественная палата предлагает усилить контроль за владельческими животными

Общественная палата России отклонила законопроект об обращении с животными, подчеркнув, что 70-80% нападений на людей совершают животные с владельцами.

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