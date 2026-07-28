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За рулем

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ФАС пресекает спекулятивный рост цен на нефтепродукты в регионах. Нарушителей строго накажут

ФАС пресекает спекулятивный рост цен на нефтепродукты в регионах. Нарушителей строго накажут

Федеральная антимонопольная служба России инициировала серию разбирательств в отношении компаний топливного сектора, заподозренных в искусственном завышении стоимости бензина и дизельного горючего в ряде регионов страны.

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