Двое сотрудников колонии в РТ пойдут пойдут под суд за злоупотребление полномочиями

В Татарстане бывший начальник колонии-поселения № 18 и его подчиненный – экс-начальник производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных – предстанут перед судом по обвинению в должностных преступлениях.
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