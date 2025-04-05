«Можно кого-то бить по щекам»: Меньшова вспомнила скандальное интервью с Максаковой

10 лет назад на съемках программы «Наедине со всеми» гостья Юлии Меньшовой, актриса Людмила Максакова, вела себя вызывающе: смеялась над ней, игнорировала вопросы и угрожала не допустить выхода передачи в эфир.
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