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Самойлова, Пистимея из «Теней…» Как известные артистки лишились рассудка

Самойлова, Пистимея из «Теней…» Как известные артистки лишились рассудка

О психическом недуге обычно говорят шепотом или за глаза. А уж если болезнь настигает известного человека, близкие и коллеги стараются и вовсе ее скрыть.

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