Президент США Дональд Трамп выступил за проведение президентских выборов на Украине. По его мнению, голосование необходимо для дальнейшего урегулирования конфликта и должно стать частью политического процесса, который позволит продвигаться к разрешению ситуации.
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