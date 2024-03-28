В народном календаре 28 марта – Александров день, Лесное ухоженье, Агапий. На Руси в этот день благословляли лес, который давал крестьянам пищу и материалы для строительства.
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В народном календаре 28 марта – Александров день, Лесное ухоженье, Агапий. На Руси в этот день благословляли лес, который давал крестьянам пищу и материалы для строительства.