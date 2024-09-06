Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Республики Конго

Пекин, 6 сентября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин провел в пятницу переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, который прибыл в Китай для участия в саммите Форума китайско-африканского сотрудничества /ФКАС/ и совершения государственного визита.