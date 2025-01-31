Су-34 с поддержкой Су-35С уничтожил опорный пункт ВСУ в Курской области

МОСКВА, 31 января, ФедералПресс. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в сопровождении многоцелевого истребителя Су-35С нанес успешный авиаудар по опорному пункту и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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