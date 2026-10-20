Был ли потоп? И причём тут кислотные дожди? Одним из весьма назревших на сегодня является вопрос, а был ли потоп или нет, так как некоторые исследователи реального прошлого настаивают, что тем самым катаклизмом в недавнем прошлом, изменившим ход истории, был именно потоп, причём, учитывая глобальность этого катаклизма, подчас его называют Всемирным потопом.