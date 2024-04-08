В Фурманове полицейскими возбуждено и расследуется уголовное дело по факту грабежа

В дежурную часть отдела МВД России по Фурмановскому району поступило заявление от местного жителя, который сообщил о том, что у его несовершеннолетнего сына на улице неизвестный отобрал велосипед и на нём скрылся.
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