Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что, позволяя киевскому режим применять западное вооружение для атак на РФ, Соединённые Штаты Америки хотят того, чтобы конфликтная ситуация на украинской территории превратилась в реальный военный конфликт.
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