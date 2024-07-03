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Шеремет: Ударами по России США стремятся развязать войну

Шеремет: Ударами по России США стремятся развязать войну

Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что, позволяя киевскому режим применять западное вооружение для атак на РФ, Соединённые Штаты Америки хотят того, чтобы конфликтная ситуация на украинской территории превратилась в реальный военный конфликт.

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