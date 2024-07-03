Депутат Государственной думы Российской Федерации Михаил Шеремет проинформировал о том, что, позволяя киевскому режим применять западное вооружение для атак на РФ, Соединённые Штаты Америки хотят того, чтобы конфликтная ситуация на украинской территории превратилась в реальный военный конфликт.