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Парламентская газета

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Педиатр рассказал, как обезопасить детей от обморожения

Педиатр рассказал, как обезопасить детей от обморожения

Когда на улице сильный мороз и ветер, нужно соблюдать меры предосторожности, в том числе детям стоит прерывать прогулку, заходя в теплое помещение каждые 15-20 минут, не растирать лицо снегом, не закрывать рот и нос шарфом.

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