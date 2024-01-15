Педиатр рассказал, как обезопасить детей от обморожения

Когда на улице сильный мороз и ветер, нужно соблюдать меры предосторожности, в том числе детям стоит прерывать прогулку, заходя в теплое помещение каждые 15-20 минут, не растирать лицо снегом, не закрывать рот и нос шарфом.
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