Главу МЧС и губернатора Паслера требуют отдать под суд. Как оказалось, разрушение дамбы в Орске началось еще в 2013 году

US

Uri Strukow

Все это по всей стране за последние 30 лет. Как Вы понимаете, проектом дамбы не могла быть насыпь из земли и песка, т.е. насыпь делали по приказу местных властей, а деньги тупо украли. Недавно размыло дамбы на Амуре. Размыло 30 лет не обслуживаемую защиту в Крыму. С каждым годом могут происходить все более серьезные ЧП, связанные с казнокрадством, некомпетентностью и прочим. Везде сынки и кумовья. Везде эффективные менеджеры. Везде, после распила, строили по остаточному принципу, а строители и прорабы давно уже случайные люди и гастарбайтеры. Ну и конечно, коррупция тех, кто ставил подпись под актом приемки-сдачи.