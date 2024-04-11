Интересная жизнь с Vera Star Ситуация в Орске продолжает накаляться. Возмущению жителей лишившихся всего нажитого имущества нет предела, что не удивительно, поскольку есть очень большие сомнения в том, что в нынешней непростой ситуации, всем пострадавшим выплатят необходимую компенсацию (только по официальным данным подтоплено 10,3 тыс.
Главу МЧС и губернатора Паслера требуют отдать под суд. Как оказалось, разрушение дамбы в Орске началось еще в 2013 году
Комментарии
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US
Uri Strukow
Все это по всей стране за последние 30 лет. Как Вы понимаете, проектом дамбы не могла быть насыпь из земли и песка, т.е. насыпь делали по приказу местных властей, а деньги тупо украли. Недавно размыло дамбы на Амуре. Размыло 30 лет не обслуживаемую защиту в Крыму. С каждым годом могут происходить все более серьезные ЧП, связанные с казнокрадством, некомпетентностью и прочим. Везде сынки и кумовья. Везде эффективные менеджеры. Везде, после распила, строили по остаточному принципу, а строители и прорабы давно уже случайные люди и гастарбайтеры. Ну и конечно, коррупция тех, кто ставил подпись под актом приемки-сдачи.
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8 час.
Александр Денисов
Прилюдно выпороть местного прокурора!
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5 час.
Надежда Белугина
То-то его Беглов похвалил...Друзья, наверно...по работе.
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4 час.
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