В алтайском правительстве может смениться только один вице-губернатор из восьми

По данным инсайдеров, замена может ждать главу Минэконома региона Анатолия Нагорнова Врио вице-губернатора и министра экономического развития региона Анатолий Нагорнов может не войти в нынешний состав кабмина.
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