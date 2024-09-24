Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом

Сетка здесь. Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships Токио, Япония 25 сентября – 1 октября 2024 ATP 500 Призовой фонд – 1 818 380 долларов Открытые корты, хард Первый круг Мариано Навоне (Аргентина) Лучано Дардери (Италия) Дата проведения 25 сентября, 05.
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