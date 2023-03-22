Авторы «Очень странных дел» описали пятый сезон шоу

Заключительные эпизоды выйдут в 2024 году. «Очень странные дела», реж. Мэтт Даффер, Росс Даффер, Шон ЛевиАвторы «Очень странных дел» назвали пятый сезон шоу «ребенком первого четвертого сезонов с улучшенными способностями» в своих социальных сетях.