В Тверской области полицейскими выявлены факты получения и дачи взяток в особо крупном размере

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Тверской области с привлечением бойцов Росгвардии выявлены и задокументированы факты получения взяток медицинскими работниками за ускорения процедуры выдачи свидетельств о смерти родственникам, обращавшимся в организацию, предоставляющую ритуальные услуги населению.