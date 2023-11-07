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Путин указал на особо привилегированный характер партнерства РФ и Казахстана

Путин указал на особо привилегированный характер партнерства РФ и Казахстана

Партнерство России и Казахстана опирается на принципы территориальной целостности и невмешательства. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля.

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