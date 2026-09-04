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Инстинкт самосохранения в Европе заменил авантюризм

Инстинкт самосохранения в Европе заменил авантюризм

История не повторяется. Даже как фарс. И новый раунд векового противостояния России и Европы будет, само собой, выглядеть совершенно иначе, чем все предшествующие.

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