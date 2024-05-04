Как идея Большой Европы превратилась в инструмент русофобии

Большую дату когда-то солидная международная структура встречает совсем не в лучшей форме: один из главных спонсоров международной структуры — Россия — вышел из организации в 2022 году, а сам Старый Свет раздирают политические и экономические противоречия.
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