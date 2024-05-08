В ФРГ прекращено расследование против главы ВВС об утечке в бундесвере

В прокуратуре Берлина приняли решение о прекращении предварительного расследования в отношении главы ВВС страны Инго Герхартца, начатое в связи с перехватом разговора офицеров бундесвера о возможных ударах ракетами Taurus по Крымскому мосту, пишет портал Business Insider, ссылаясь на источник.