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Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"

Рогов заявил о разработке офисом Зеленского "плана раздора"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного … .

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