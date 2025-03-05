СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости. Офис Владимира Зеленского приступил к разработке "плана раздора", целью которого является попытка вбить клин между США, Россией и Китаем, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного … .
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