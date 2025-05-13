Собрать марку: РФ и Белоруссия разрабатывают бренд «товар Союзного государства»

РФ и Белоруссия работают над созданием бренда «товар Союзного государства». На сегодняшний день уже определены подходы и критерии, согласно которым Москва и Минск будут причислять ту или иную продукцию к этой марке, заявил «Известиям» замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вольвач.
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